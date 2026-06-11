В Красноярском крае начали ремонт двух участков трассы на Богучаны

На все потратят два миллиарда 700 миллионов рублей, а закончат приведение в порядок трасс через два года. Как рассказал руководитель КРУДОР Андрей Журавлев, в прошлом году уже начали заменять на асфальтобетон щебеночное покрытие почти на 100 километрах этой дороги. Тогда сдали чуть меньше восьми километров нового дорожного полотна возле поселка Новохайский. В этом году взялись еще за два участка протяженностью 15 километров. Сейчас специалисты чистят полосу отвода, снимают растительный слой с откосов и отсыпают земляное полотно. Все, что намечено на этот сезон, должны сдать не позднее конца ноября.