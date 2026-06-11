В Красноярском крае начали ремонт двух участков трассы на Богучаны

10 июня стало известно, что в Красноярском крае стартовал капитальный ремонт двух отрезков трассы Канск-Абан-Богучаны. В 2026 году работы идут на участках со 133 по 141 километр и с 244 по 256 километр.
На все потратят два миллиарда 700 миллионов рублей, а закончат приведение в порядок трасс через два года. Как рассказал руководитель КРУДОР Андрей Журавлев, в прошлом году уже начали заменять на асфальтобетон щебеночное покрытие почти на 100 километрах этой дороги. Тогда сдали чуть меньше восьми километров нового дорожного полотна возле поселка Новохайский. В этом году взялись еще за два участка протяженностью 15 километров. Сейчас специалисты чистят полосу отвода, снимают растительный слой с откосов и отсыпают земляное полотно. Все, что намечено на этот сезон, должны сдать не позднее конца ноября.
На участке с 244 по 256 километр в Богучанском округе работает компания «Кузбассдорстрой». Возле Новохайского грунт заменяют на скальник, отсыпают слои дорожной одежды, делают водопропускные канавы, ремонтируют трубы и укладывают асфальт. Там же поставят новые ограждения, автобусные остановки с заездными карманами и дорожные знаки. В этом сезоне сделают 11 километров 600 метров, еще около километра — в 2027 году.
На участке со 133 по 141 километр в Абанском округе работает АО «КрайДЭО». Речь об отрезке от съезда с асфальта после села Долгий Мост до села Вознесенка. Местные жители жалуются на эту дорогу: после проезда грузовиков остаются глубокие колеи, легковым машинам проехать трудно. Тут тоже уберут пучины на болотистых участках с укладкой геотекстиля, сделают земляное полотно, положат новый асфальт, поставят ограждения и знаки. В этом году планируют сдать три километра 300 метров, а немногим более четырех с половиной километров этой же трассы — в следующем сезоне.