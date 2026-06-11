Канадский доктор-извращенец заплатит миллионы за слежку за пациентками

Пластический хирург из Канады Мартин Джугенбург по решению суда выплатит 22,5 миллиона канадских долларов — это около 1,2 миллиарда рублей. Причиной стала его семилетняя практика тайной видеосъемки пациенток в собственной клинике. Об этом сообщает издание People.
Следствие установило, что доктор разместил скрытые камеры по всей территории медицинского центра. Устройства были найдены в зонах приема и ожидания, коридорах, комнате для персонала, а также в кабинетах для консультаций, инъекций, операционных и послеоперационных палатах. Круглосуточная запись велась с 2012 по 2019 год.
Джугенбург имел доступ ко всем записям в режиме реального времени через приложение на своем смартфоне. При этом судья отметил, что пациентов никогда не предупреждали о наличии камер, хотя им неоднократно приходилось раздеваться прямо в кабинетах перед процедурами.
О существовании системы наблюдения стало известно благодаря журналистскому расследованию Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC), проведенному в 2018 году. Именно эти материалы легли в основу коллективного иска, который подали две женщины, перенесшие у Джугенбурга операцию по увеличению груди.
В свою защиту хирург заявил, что камеры были установлены для обеспечения безопасности. Раскаяния доктор не проявил.
Судья Верховного суда Онтарио Пол Шабас назвал действия врача «предосудительными» и заявил, что Джугенбург злоупотребил доверием уязвимых пациенток, с которых получал прибыль. По данным Toronto Sun, всего было записано видео- и аудиоматериалы с участием 7196 пациентов. После того как скандал получил огласку, Колледж врачей и хирургов Онтарио в 2021 году приостановил лицензию Джугенбурга на шесть месяцев, вынес официальный выговор и обязал его выплатить 31 110 долларов издержек.
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