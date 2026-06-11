Красноярец продал женщине б/у смартфон под видом нового и теперь выплатит его тройную стоимость

Как следует из материалов дела, в начале 2025 года женщина нашла в одном из телеграм-каналов объявление о продаже нового телефона за 70 тысяч рублей и решила купить его. Продавец из Красноярска, имеющий статус самозанятого, попросил перевести ему на карту всю стоимость товара и на следующий день доставил его.