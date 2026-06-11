Красноярец продал женщине б/у смартфон под видом нового и теперь выплатит его тройную стоимость

Жительница Лесосибирска отсудила у красноярца более 233 тысяч рублей за бракованный смартфон.
Как следует из материалов дела, в начале 2025 года женщина нашла в одном из телеграм-каналов объявление о продаже нового телефона за 70 тысяч рублей и решила купить его. Продавец из Красноярска, имеющий статус самозанятого, попросил перевести ему на карту всю стоимость товара и на следующий день доставил его.
«Однако, вскрыв коробку, женщина обнаружила, что телефон вовсе не новый, а уже был в употреблении. Более того, устройство имело явный дефект — выпуклость на внутренней стороне экрана», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Покупательница сразу написала мужчине, он признал проблему и пообещал заменить товар на другой, но затем перестал выходить на связь. Специалисты помогли пострадавшей грамотно составить исковое заявление. Изучив все обстоятельства, суд решил взыскать с Алиева Т. Р. в пользу потребительницы стоимость некачественного товара — 70 000 рублей, неустойку — 70 000 рублей, штраф — 75 000 рублей, моральный вред — 10 000 рублей, а также судебные и почтовые расходы — 8 220 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.