Суд может снизить сумму, которую Долина хочет отсудить за потерю квартиры

«Плюс есть подтверждение стоимости квартиры и сопутствующий вред — оплата юристов и адвокатов. Если заявленные траты подтверждены документально, то суд с высокой степенью вероятности их взыщет. Если моральный вред включен в иск, он также подлежит оценке», — отметил Алешкин.