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Суд может снизить сумму, которую Долина хочет отсудить за потерю квартиры

Долина намерена взыскать с осужденных за мошенничество с ее квартирой 176 млн рублей. Адвокат Алешкин оценил шансы певицы на возмещение ущерба.

Источник: Аргументы и факты

Суд может занизить сумму ущерба в иске певицы Ларисы Долиной к мошенникам на 176 млн рублей, заявил aif.ru адвокат Андрей Алешкин.

Ранее в Лефортовский суд Москвы поступил иск Ларисы Долиной к осужденным за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе о возмещении вреда на сумму свыше 176 млн рублей.

Адвокат отметил, что в рамках расследования уголовного дела была проведена экспертиза, в рамках которой был установлен причиненный вред Долиной.

«Плюс есть подтверждение стоимости квартиры и сопутствующий вред — оплата юристов и адвокатов. Если заявленные траты подтверждены документально, то суд с высокой степенью вероятности их взыщет. Если моральный вред включен в иск, он также подлежит оценке», — отметил Алешкин.

Адвокат добавил, что суд может снизить сумму ущерба.

«Как правило, суд занижает эти суммы. Хотя в случае с Долиной, возможно, и не станет этого делать», — подчеркнул он.