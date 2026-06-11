В ГД ждут от кабмина новых мер по регулированию трудовой миграции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Госдума ожидает, что правительство РФ проведет работу по вопросам трудовой миграции и представит меры по регулированию этой сферы. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Сейчас мы в полной мере в праве ожидать, что правительство Российской Федерации проведет работу по вопросам самой трудовой миграции. Потому что мы провели работу по противодействию нелегальной миграции. Это была особая задача, 21 закон. Правительство должно все-таки дать ответы на вопросы: кто, в каком качестве, в каком количестве, под какие задачи», — сказала Яровая.
Она отметила, что Россия — открытая страна, но абсолютный приоритет всегда должен быть в реализации законных прав и интересов российских граждан. Трудовая миграция, которая необходима для бизнеса, должна иметь «исключительно цивилизованный характер», подчеркнула депутат. Вице-спикер также указала, что иностранцы, приезжающие в РФ, должны строго соблюдать российские законы.
«Правительство в настоящее время в рамках задачи стратегии, определенной президентом, должно также провести работу по вопросам своей компетенции», — заключила Яровая.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.