В ГД ждут от кабмина новых мер по регулированию трудовой миграции

«Сейчас мы в полной мере в праве ожидать, что правительство Российской Федерации проведет работу по вопросам самой трудовой миграции. Потому что мы провели работу по противодействию нелегальной миграции. Это была особая задача, 21 закон. Правительство должно все-таки дать ответы на вопросы: кто, в каком качестве, в каком количестве, под какие задачи», — сказала Яровая.