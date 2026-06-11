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Техническая проверка: система оповещения прозвучит на улицах Братска 10 июня

Жителей города просят сохранять спокойствие.

Источник: Аргументы и факты

IrkutskMedia, 11 июня. В Братске сегодня проведут проверку муниципальной системы оповещения в течение дня. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр города Александр Дубровин.

Речевой сигнал «Техническая проверка» будут подавать на улицы города с 10:00 до 16:30. Братчан попросили сохранять спокойствие и не предпринимать никаких мер. Проверка является регулярной профилактической мерой.

Ранее агентство рассказывало, что уличные системы оповещения проверили в Иркутской области 4 марта. С 10:00 до 12:00 по местному времени включали электросирены и уличные громкоговорители.