Техническая проверка: система оповещения прозвучит на улицах Братска 10 июня

IrkutskMedia, 11 июня. В Братске сегодня проведут проверку муниципальной системы оповещения в течение дня. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр города Александр Дубровин.
Речевой сигнал «Техническая проверка» будут подавать на улицы города с 10:00 до 16:30. Братчан попросили сохранять спокойствие и не предпринимать никаких мер. Проверка является регулярной профилактической мерой.
Ранее агентство рассказывало, что уличные системы оповещения проверили в Иркутской области 4 марта. С 10:00 до 12:00 по местному времени включали электросирены и уличные громкоговорители.