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На студенческих соревнованиях в США побили мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Джа’Кобе Тарп преодолел дистанцию за 12,75 секунды.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американец Джа’Кобе Тарп побил мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на соревнованиях североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В одном из предварительных забегов спортсмен показал результат 12,75 секунды. Его предыдущий личный рекорд — 13,01 секунды.

Предыдущим мировым рекордсменом был американец Арис Мерритт. 7 сентября 2012 года на турнире в Бельгии он пробежал дистанцию за 12,80 секунды. На последней летней Олимпиаде, которая прошла в 2024 году в Париже, обладателем золотой медали стал Грант Холлоуэй из США, в финале он показал результат 12,99 секунды.

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