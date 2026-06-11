На студенческих соревнованиях в США побили мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Предыдущим мировым рекордсменом был американец Арис Мерритт. 7 сентября 2012 года на турнире в Бельгии он пробежал дистанцию за 12,80 секунды. На последней летней Олимпиаде, которая прошла в 2024 году в Париже, обладателем золотой медали стал Грант Холлоуэй из США, в финале он показал результат 12,99 секунды.