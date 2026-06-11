Тушу сбитого на трассе тигра передали Гродековскому музею в Хабаровске

— Этот тигр появился в Большехехцирском заповеднике почти одновременно с самкой в 2018 году. Образовавшуюся пару назвали Одыр и Злата по названию рек, в урочищах которых хищники обосновались. За 8 лет тигрица принесла десять тигрят, — сказал и.о. директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Иван Насонов.