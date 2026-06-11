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Тушу сбитого на трассе тигра передали Гродековскому музею в Хабаровске

Таксидермисты изготовят новое чучело для тематической экспозиции.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске ФГБУ «Заповедное Приамурье» передало Гродековскому музею тушу тигра Одыра. Хищника сбили 25 декабря 2025 года на трассе Хабаровск — Владивосток. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», таксидермисты культурного учреждения изготовят чучело, которое разместят на действующей тематической экспозиции.

— Этот тигр появился в Большехехцирском заповеднике почти одновременно с самкой в 2018 году. Образовавшуюся пару назвали Одыр и Злата по названию рек, в урочищах которых хищники обосновались. За 8 лет тигрица принесла десять тигрят, — сказал и.о. директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Иван Насонов.

В ходе мероприятия глава учреждения отметил, что на указанном участке дороги регулярно гибнут дикие животные. «Заповедное Приамурье» направило федеральным дорожным службам ряд предложений для изменения ситуации: снизить скоростной режим и улучшить меры по информированию водителей.

Среди предложений — установка дополнительного освещения хотя бы на тех участках, где чаще всего замечают краснокнижных и других животных.

Напомним, что четырех амурских тигров из Хабаровского края отправили в Казахстан, сейчас они проходят акклиматизацию. К слову, хищникам уже выбрали имена, их окрестили Амуром, Уссури, Умит и Тураном.