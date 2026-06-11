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Известный хоккеист Евгений Аликин отдыхает на Камчатке

Звезда КХЛ покоряет океан на серфе.

Источник: Комсомольская правда

Известный хоккейный вратарь, мастер спорта России Евгений Аликин сейчас отдыхает на Камчатке. Спортсмен выбрал тихоокеанское побережье для активного отпуска: в свои выходные он осваивает серфинг и уже покоряет океанские волны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».

Евгений родился 18 октября 1994 года в Перми. Его карьера началась в клубе «Молот-Прикамье», а затем он выступал за хабаровский «Амур», где дебютировал в КХЛ. Сейчас спортсмен защищает ворота «Автомобилиста». В его копилке — участие в Матче звезд КХЛ и звание мастера спорта России.