Перебьют все «Фламинго»: у РФ есть пять видов супероружия против ракет ВСУ

«По большому счёту ракеты “Фламинго” мы все сбивали. По ней может работать и С-300, и С-400, и “Панцирь”, и “Бук-М2”, и “Бук-М3”. Средств поражения достаточно. Вопрос только в грамотном перехвате и том, что маршрут ракеты может быть проложен в обход систем противовоздушной обороны», — подчеркнул Кнутов.