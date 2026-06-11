Перебьют все «Фламинго»: у РФ есть пять видов супероружия против ракет ВСУ

Утром 10 июня воздушная тревога почти одновременно накрыла два далёких друг от друга российских региона — Чувашию и Омскую область. В Чебоксарах ракета «Фламинго» повредила объекты инфраструктуры, три человека пострадали; в Омской области впервые был объявлен режим беспилотной опасности. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, чем российская армия сбивает крылатые ракеты, как налажена подпольная сборка «Фламинго» и как вражеские дроны долетают до Сибири.
Удар по столице Чувашии.
Жителей Чебоксар разбудил вой сирен и глухие взрывы. «Я слышала два взрыва: первый около пяти утра, второй минут через 20−30… Сирена выла», — рассказала aif.ru горожанка Анна.
Алексей, проживающий почти в шести километрах от места атаки, подтвердил: слышал приглушённый взрыв, отметив, что после этого общественный транспорт изменил маршруты движения.
По данным главы Чувашии Олега Николаева, в результате удара пострадали три человека. Сообщалось, что Чебоксары атаковали ракеты «Фламинго».
«Фламинго» — заметная цель для ПВО.
По словам Юрия Кнутова, «Фламинго» — крылатая ракета внушительных размеров и с высокой радиолокационной заметностью.
«Дальность полёта у неё 3000 км, боевая часть — одна тонна», — пояснил эксперт. Ракета создана на базе британских аналогов с использованием композитных материалов для снижения заметности, двигатель может быть чешского или украинского производства. Тем не менее российская ПВО успешно справляется с этими целями.
«По большому счёту ракеты “Фламинго” мы все сбивали. По ней может работать и С-300, и С-400, и “Панцирь”, и “Бук-М2”, и “Бук-М3”. Средств поражения достаточно. Вопрос только в грамотном перехвате и том, что маршрут ракеты может быть проложен в обход систем противовоздушной обороны», — подчеркнул Кнутов.
В Минобороны России между тем сообщили, что за прошедшие сутки силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и свыше 700 беспилотников самолётного типа.
Подземная сборка и маскировка под гумпомощь.
Кнутов раскрыл детали логистики украинских крылатых ракет. По его информации, сборка «Фламинго» ведётся под землёй на нескольких рассредоточенных предприятиях. Крупные детали поступают на Украину из-за рубежа, а уже готовые изделия доставляют к месту запуска под видом гуманитарных грузов.
«В фурах под видом детского питания или ещё каких-то грузов везут непосредственно к месту запуска с соблюдением маскировки», — рассказал эксперт.
Для уничтожения таких подземных цехов, по его оценке, не требуется сверхмощного оружия — достаточно оперативно-тактических комплексов.
«“Орешник” — это слишком сложно. Здесь даже “Искандера” хватит, достаточно и крылатых ракет. Проблема в том, чтобы найти эти места. Самый правильный подход — это уничтожение ракет в местах производства и сборки, а перехват в воздухе — это уже вынужденная необходимость», — считает Кнутов.
Перебросили дроны с помощью метеозондов.
Одновременно с ударом по Чебоксарам тревожные новости пришли из Омской области. Утром там был введён режим беспилотной опасности. Губернатор Виталий Хоценко призвал жителей сохранять спокойствие, но уже через полчаса режим отменили. Кнутов объяснил, каким образом украинские формирования могли доставить дроны в столь удалённый от границ регион.
«Вполне возможно, что Украина отрабатывала вариант переброски беспилотников с помощью метеозондов. Метеозонд на высоте 20−30 км движется в стабильном воздушном потоке. К тросу подвешивается беспилотник, они могут запустить и десять зондов. Выходят в определённый квадрат над территорией РФ, беспилотник отпускается, и оператор наводит его на цель через видеокамеру с помощью терминала Starlink», — рассказал эксперт.
По его словам, такая тактика аналогична американским системам запуска дронов с воздушных шаров и рассчитана на лёгкие аппараты. Главная задача — не разрушение инфраструктуры, а психологическое воздействие.
«Такие дроны, конечно, не особо тяжелые. Если их запускают в районе цели, дальности 100 км уже вполне достаточно. Это более простые и лёгкие аппараты, чем “Байрактар”, но они способны причинить ущерб. Хотя, конечно, это больше психологический ущерб, чем реальный», — резюмировал Кнутов.
И чебоксарская ракета, и омские беспилотники показывают: противник ищет всё более изощрённые способы преодоления российской обороны. Однако, как свидетельствуют и экспертные оценки, и сводки Минобороны, ключевые элементы системы ПВО и разведки уже адаптируются к новым тактикам — от уничтожения целей в воздухе до охоты за подземными сборочными цехами.