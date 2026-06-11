Судьба «Квартала 1833 года»: в Нижнем Новгороде обсуждают концепцию исторической территории

Сначала поясним, о чем идет речь. «Квартал 1833 года», как несложно догадаться, появился в Нижнем Новгороде еще в 19 веке. Он располагается в границах улиц Горького, Решетниковской и переулка Гранитный. Большая часть зданий в нем — деревянная, хранит в себе какие-то исторические моменты. К примеру, в доме № 127 на улице Горького ранее находился музей нижегородской интеллигенции. Дом № 123 долгое время принадлежал мещанину Столярову (ктитору Петропавловской церкви, расположенной в парке имени Кулибина в Нижнем Новгороде), дома №№ 7 и 9 в переулке Гранитный — причту Петропавловской церкви.