Судьба «Квартала 1833 года»: в Нижнем Новгороде обсуждают концепцию исторической территории

«Квартал 1833 года» давно находится в поле зрения нижегородских градозащитников. Точнее, они периодически обращают внимание общественности на его развитие. На днях на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был размещен комментарий заместителя руководителя АНО «АСИРИС» Анны Давыдовой, которая выразила беспокойство судьбой нескольких домов. Что же происходит на этой территории?
Сначала поясним, о чем идет речь. «Квартал 1833 года», как несложно догадаться, появился в Нижнем Новгороде еще в 19 веке. Он располагается в границах улиц Горького, Решетниковской и переулка Гранитный. Большая часть зданий в нем — деревянная, хранит в себе какие-то исторические моменты. К примеру, в доме № 127 на улице Горького ранее находился музей нижегородской интеллигенции. Дом № 123 долгое время принадлежал мещанину Столярову (ктитору Петропавловской церкви, расположенной в парке имени Кулибина в Нижнем Новгороде), дома №№ 7 и 9 в переулке Гранитный — причту Петропавловской церкви.
Со временем часть строений на этой территории снесли, рядом стали появляться новые общественные пространства. В частности, между кварталом и бывшим кинотеатром «Спутник» к 800-летию Нижнего Новгорода разбили сквер с теннисными столами и прогулочным маршрутом.
Летом 2024 года снесли аварийные дома № 129 и № 131 по улице Горького. Тогда же горожанам пообещали восстановить их за частые средства.
Год назад стало известно об изъятии для расселения и реконструкции домов №№ 7 и 9 в переулке Гранитном. Оба они к тому времени были признаны аварийными. К слову, возвели их в 1917 году.
Переулок Гранитный, 7Переулок Гранитный, 9.
Как известно, «Квартал 1833 года» попадает в зону строительства метро. Власти пообещали жителям, что тоннели метрополитена аккуратно обойдут историческую территорию. Кстати, глава комиссии нижегородской Гордумы по транспорту Станислав Прокопович недавно назвал одной из главных сложностей в строительстве именно наличие объектов культурного наследия.
Что же конкретно сегодня вызывает опасения градозащитников? По словам Анны Давыдовой, Общественный совет при управлении госохраны ОКН якобы разрешил снос домов №№ 7, 9 и 11/21 по переулку Гранитному.
Переулок Гранитный, 11«В модельном инвестиционном стандарте написаны принципы развития исторической среды: опора на подлинность, сохранение кварталов, а не отдельных памятников архитектуры, комплексность подхода. Получается, что написано в документах, которыми все гордятся, одно, а на деле выходит другое!» — возмущается Анна Давыдова.
На ее пост ответил руководитель регионального управления госохраны ОКН Григорий Меламед. Он рассказал, что в представленной на рассмотрении концепции архитектурно-планировочного решения исторического квартала предполагается:
— воссоздание дома № 125 по улице Максима Горького;
Ул. Горького, 125.
— воссоздание утраченных домов № 131 и № 129 по улице Максима Горького;
— сохранение «Дома мещанина Ф. Т. Столярова» (Горького, 123), «Дома с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков» (Горького, 127, литеры А и А1);
Ул. Горького, 123Ул. Горького, 127.
— реконструкция с воссозданием исторических фасадов домов №№ 7 и 9 в переулке Гранитном;
Кроме того, по словам Меламеда, запланировано строительство новых зданий по периметру квартала в исторической стилистике.
«По итогам заседания Общественного совета большинством его членов принято решение поддержать концепцию. При этом высказаны предложения о её доработке. Вопрос сохранения/сноса существующей застройки в настоящее время не рассматривается», — отметил глава управления госохраны ОКН.
Примечательно, что недавно, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) президент РФ Владимир Путин отметил успешную деятельность по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) в Нижегородской области.