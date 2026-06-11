«Мобильная поликлиника» приедет в три округа Красноярского края в июне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первый месяц лета передвижной медицинский комплекс «Мобильная поликлиника» посетит Ужурский, Балахтинско-Новоселовский и Манско-Уярский округа. Жители отдаленных территорий смогут пройти обследования и получить консультации врачей, не выезжая в Красноярск.
В состав выездных бригад входят кардиологи, неврологи, эндокринологи, аллергологи, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики. Также доступны флюорография и маммография.
В Ужурском округе прием пройдет с 15 по 17 июня. В разные населенные пункты направятся кардиомобиль, маммограф и флюорограф. В частности, обследования проведут в Крутояре, Солгоне, Ужуре и других селах округа.
В Балахтинско-Новоселовском округе работа мобильной поликлиники запланирована на 18−19 июня. Прием специалистов пройдет в Балахте, а также в Чистом Поле и Тюльково.
В Манско-Уярском округе медкомплекс будет работать с 22 по 26 июня. Приемы состоятся в Камарчаге, Большом Унгуте, Нарве, Мане, Колбинском (или Выезжем Логе), Мине и Орешном.
Направление к узким специалистам выдается в поликлинике по месту жительства. При этом флюорографию и маммографию можно пройти без направления.
В краевом минздраве напоминают, что проект «Мобильная поликлиника» реализуется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».