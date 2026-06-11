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Жительница Лесосибирска отсудила у продавца трехкратную стоимость смартфона

Ей продали неисправный б/у смартфон под видом нового.

Жительница Лесосибирска перевела продавцу из Красноярска 70 тысяч рублей за смартфон по объявлению в Telegram и попалась на обман. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Мужчина обещал доставить новый телефон на следующий день после предоплаты. Однако покупательница получила б/у устройство с выпуклостью на экране. Продавец сначала признал проблему, пообещал замену, но затем перестал выходить на связь.

С помощью Роспотребнадзора женщина обратилась в суд. В итоге с самозанятого Алиева Т. Р. взыскали более 233 тысяч рублей, включая стоимость телефона, неустойку, моральный вред, штраф и судебные расходы. Решение вступило в законную силу.

Ранее в Красноярске оштрафовали рыбоперерабатывающее предприятие.