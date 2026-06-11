Чудотворная икона из Урюпинска 20 июня прибудет в Волгоград на торжества

Явление чудотворной иконы «Урюпинская» произошло 8 (20) июня 1827 года. В следующем году будет отмечаться 200-летие этого события. Несколько лет этот образ хранился в келье одной христианской подвижницы, а потом был перенесен в станицу Урюпинскую сначала на церковную площадь напротив Покровской церкви, а в 1854 году — в сам храм. Сообщается, что за эти годы Урюпинская икона Божией Матери не раз спасала город от «моровой язвы» и исцеляла страждущих.