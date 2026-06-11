Муртазин сказал, где скачать Max в случае его удаления из Google Play

Пользователи Android без проблем смогут скачать мессенджер Max из RuStore в случае, если приложение удалят из Google Play. Об этом aif.ru заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин.
Ранее появились сообщения о том, что мессенджер Max был удален из магазина приложений Google Play, а также из Huawei App Gallery.
«Пока говорить об исчезновении этого мессенджера из магазинов приложений на Android не приходится. Но даже если его удалят, то Max можно скачать спокойно из RuStore, установить файл формата .apk. Поэтому никаких проблем с этим не будет», — сказал Муртазин.
Эксперт добавил, что пока проблемы присутствуют лишь у пользователей iPhone из-за удаления Max из AppStore. Юзеры не получают уведомления и могут пропускать звонки в мессенджере из-за этого.
Ранее сообщалось, что Минцифры ведет переговоры с Apple по восстановлению Max в App Store.