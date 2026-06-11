SHAMAN выступит на День города в Абакане

О предстоящем выступлении сообщил глава Абакана Алексей Лемин. По данным городской администрации, при организации праздничных мероприятий учтены пожелания жителей прошлых лет. В этом году билеты на трибуны и в фан-зону стадиона продаются только в электронном виде — приобрести их можно через официальный сайт спорткомплекса и его страницы в социальных сетях.