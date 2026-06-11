SHAMAN выступит на День города в Абакане

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице Хакасии готовятся к празднованию 95-летия города. Одним из главных событий программы станет концерт исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов), который пройдет 8 августа на стадионе «Саяны».
О предстоящем выступлении сообщил глава Абакана Алексей Лемин. По данным городской администрации, при организации праздничных мероприятий учтены пожелания жителей прошлых лет. В этом году билеты на трибуны и в фан-зону стадиона продаются только в электронном виде — приобрести их можно через официальный сайт спорткомплекса и его страницы в социальных сетях.
SHAMAN — автор-исполнитель. В его репертуаре — песни с фольклорными мотивами и патриотической тематикой, включая композиции «Я русский», «Встанем» и «Моя Россия», напомнили в Хакасии Информ.
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