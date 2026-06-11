Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отказывается официально возлагать вину за обстрелы Запорожской атомной электростанции на вооруженные силы Украины. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам главы региона, он лично неоднократно обсуждал эту проблему с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Однако, как признался Балицкий, в МАГАТЭ до сих пор не делают публичных заявлений о том, какая именно сторона наносит удары по крупнейшей атомной станции Европы.
Ранее украинские войска уже нарушали так называемое перемирие в окрестностях ЗАЭС. Зафиксирован случай, когда беспилотник сбросил боеприпас на группу разминирования Министерства обороны России.
В Москве тем временем все чаще звучит критика в адрес уклончивой позиции атомного надзорного органа. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нежелание МАГАТЭ прямо указывать на виновных в обстрелах только развязывает руки киевскому режиму.
Российский дипломат отметил, что агентство, по сути, не предоставило внятной оценки произошедшему, хотя именно на него возложена ответственность за мониторинг соблюдения режима прекращения огня в районе ЗАЭС.
Накануне, 10 июня, ситуация вокруг станции вновь обострилась. По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар по лабораторно-техническому корпусу ЗАЭС, где находятся системы проверки оборудования, специальная техника и транспорт. В результате украинской атаки пострадали три сотрудника атомной станции: у одного диагностирована черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у двоих — осколочные ранения спины, ног и рук. Губернатор Балицкий сообщил, что удар был нанесен с беспилотника, и на месте работают следователи.
Сам Рафаэль Гросси в ответ заявил, что любая атака на ЗАЭС недопустима, и призвал военных воздерживаться от действий, нарушающих принципы МАГАТЭ, вновь прямо не указав на виновного. В МИД РФ заявили, что требуют от агентства «немедленной реакции» на происходящее и публичного осуждения действий украинских вооруженных формирований.
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