Балицкий заявил, что МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах ЗАЭС

Накануне, 10 июня, ситуация вокруг станции вновь обострилась. По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар по лабораторно-техническому корпусу ЗАЭС, где находятся системы проверки оборудования, специальная техника и транспорт. В результате украинской атаки пострадали три сотрудника атомной станции: у одного диагностирована черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у двоих — осколочные ранения спины, ног и рук. Губернатор Балицкий сообщил, что удар был нанесен с беспилотника, и на месте работают следователи.