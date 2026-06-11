Семь человек погибли, 17 пострадали при взрыве в Китае

В Китае в результате взрыва погибли как минимум семь человек, еще 17 пострадали. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает Xinhua со ссылкой на полицию.
Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 11 июня в уезде Синъань городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района.
Следствие предварительно исключило взрыв бытового газа. Причины произошедшего расследуются, говорится в сообщении.
1 июня мощный взрыв произошел на заводе по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory на Мальте. В результате взрыва повреждения получили жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия.
В конце мая более 16 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва пассажирского поезда в пакистанском городе Кветта. По информации журналистов, при взрыве также были повреждены транспортные средства, припаркованные вдоль железнодорожных путей. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, оцепили всю территорию и начали расследование.
В апреле в немецком городе Зигбург на вокзале провели полицейскую операцию после взрыва в поезде. В результате инцидента эвакуировали 500 пассажиров. В СМИ утверждали, что в поезде сработал страйкбольный снаряд, брошенный из туалета. 12 человек получили легкие травмы. О погибших не сообщалось.