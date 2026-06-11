Семь человек погибли, 17 пострадали при взрыве в Китае

В конце мая более 16 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва пассажирского поезда в пакистанском городе Кветта. По информации журналистов, при взрыве также были повреждены транспортные средства, припаркованные вдоль железнодорожных путей. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, оцепили всю территорию и начали расследование.