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Аресты имущества: юрист рассказал, как Долина добивается выплат за квартиру

Долина подала иск к осужденным за мошенничество с ее квартирой о возмещении вреда на 176 млн рублей. Адвокат Алешкин сказал, что у осужденных могут арестовать имущество и взыскивать часть зарплаты в колонии.

Источник: Аргументы и факты

Суд может арестовать имущество у осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной в рамках иска о возмещении вреда на сумму свыше 176 млн рублей. Об этом aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.

Ранее в Лефортовский суд Москвы поступил иск Ларисы Долиной к осужденным за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе о возмещении вреда на сумму свыше 176 млн рублей.

«У осужденных могут арестовать имущество в счет выплат, если такое есть. Более того, в рамках уголовного дела им уже надо было что-то выплатить… У них также могут удержать часть зарплаты в колонии», — сказал Алешкин.

Адвокат не исключил, что ответчики после суда могут объявить себя банкротами.

Напомним, скандал с квартирой Долиной разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд и попыталась вернуть жилье в Хамовниках.

Однако после череды судебных разбирательств — в декабре 2025 года — Верховный суд вынес решение о передаче квартиры Лурье. В январе покупательница получила долгожданные ключи и переехала в новое жилье.