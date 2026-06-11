Аресты имущества: юрист рассказал, как Долина добивается выплат за квартиру

Суд может арестовать имущество у осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной в рамках иска о возмещении вреда на сумму свыше 176 млн рублей. Об этом aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.
Ранее в Лефортовский суд Москвы поступил иск Ларисы Долиной к осужденным за мошенничество с ее квартирой в Хамовниках Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе о возмещении вреда на сумму свыше 176 млн рублей.
«У осужденных могут арестовать имущество в счет выплат, если такое есть. Более того, в рамках уголовного дела им уже надо было что-то выплатить… У них также могут удержать часть зарплаты в колонии», — сказал Алешкин.
Адвокат не исключил, что ответчики после суда могут объявить себя банкротами.
Напомним, скандал с квартирой Долиной разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд и попыталась вернуть жилье в Хамовниках.
Однако после череды судебных разбирательств — в декабре 2025 года — Верховный суд вынес решение о передаче квартиры Лурье. В январе покупательница получила долгожданные ключи и переехала в новое жилье.