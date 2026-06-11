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ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками украинских войск на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты беспилотников «Молния-2» российской группировки войск «Центр». Были использованы термобарические заряды.

«Расчёты FPV-дронов самолетного типа “Молния-2” соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск “Центр” ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ в разрушенных строениях на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что взрывы, последовавшие после ударов FPV-дронов, ликвидировали выявленные цели вместе с оборудованием, терминалами управления и операторами БПЛА украинских войск.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

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