ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты беспилотников «Молния-2» российской группировки войск «Центр». Были использованы термобарические заряды.
«Расчёты FPV-дронов самолетного типа “Молния-2” соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск “Центр” ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ в разрушенных строениях на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что взрывы, последовавшие после ударов FPV-дронов, ликвидировали выявленные цели вместе с оборудованием, терминалами управления и операторами БПЛА украинских войск.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.