От диких самокатчиков Уфу спасут только конские штрафы

Я трижды откладывал написание этой колонки, потому что не сторонник запретов. И как у настоящего уфимца полным-полно историй про чудаков на самокатах. Но годы идут, самокатов всё больше, осознание, что ты мешаешь людям, у подростков само собой не приходит и не приходит, да и культура вождения сама себя не сформирует. А так — трудно будет устраивать гонки, если у тебя нет лишних ста тысяч.