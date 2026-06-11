В Хабаровском крае 10 июня задержали десятки пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции за сутки выявили 369 нарушений ПДД на территории края. Среди основных нарушений — управление ТС в состоянии опьянения: зафиксировано 10 случаев (6 — в г. Хабаровске), что влечёт ответственность по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, 15 водителей не пропустили пешеходов на переходах (7 — в г. Хабаровске, ст. 12.18 КоАП РФ), 7 пешеходов нарушили правила перехода (2 — в г. Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ), а 33 водителя управляли ТС без права управления или будучи лишёнными прав (13 — в г. Хабаровске, ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ).