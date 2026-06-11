Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России» в Хабаровском районе в порядок приведут 8 участков дорог. Среди них — подъезд к селу Черная речка, где ремонт практически завершен, в скором времени подрядчик перейдет к финальному этапу — установке ограждений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В первую очередь подумали о безопасности пешеходов, поэтому тротуары закончили раньше, чем дорогу. Также старались организовать свою работу так, чтобы автомобилистам было удобно. Поэтому перекрывали участки небольшими кусочками, оставляя место для проезда. Завершили объект уже на 80%. В ближайшие дни докладываем верхние слои дороги, устанавливаем ограждения и оставляем после себя комфортный и безопасный участок. Гарантия на него — 6 лет», — рассказал руководитель работ компании «Благострой» Николай Верещагин.
В Хабаровском районе дорожные службы завершают ремонт дороги к селу Черная речка. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском районе дорожные службы завершают ремонт дороги к селу Черная речка. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
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В краевом Минтрансе напомнили, что ранее при федеральной поддержке удалось отремонтировать мост через Черную речку и несколько участков дороги. В 2026 году рабочие дошли до отрезков подъезда внутри сельского поселения. В текущем дорожном сезоне специалисты ликвидировали пучины, обустроили каналы и уложили трубы для отвода лишней воды, обновили тротуары, установили бортовые камни.
На ремонт дороги к селу Черная речка выделено более 96 млн рублей — к июлю у жителей будет обновлённый участок протяженностью почти 2,5 км.
Представители Минтранса и общественники регулярно выезжают на объекты, контролируют ход выполняемых работ, а также общаются с жителями, чтобы учитывать их замечания и предложения. Очередной выезд состоялся и в село Черная Речка.
В Хабаровском районе дорожные службы завершают ремонт дороги к селу Черная речка. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском районе дорожные службы завершают ремонт дороги к селу Черная речка. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
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«Значительная часть средств на ремонт трасс в Хабаровском крае поступает из федерального бюджета. В этом году сумма достигла 4 млрд рублей. В общем, мы сможем обновить 60 объектов. Это критически важно для региона с его огромными расстояниями и непростыми климатическими условиями. Качественная инфраструктура — залог спокойной и комфортной жизни граждан и мы стремимся её улучшить», — прокомментировал начальник управления развития дорожной деятельности Алексей Галаган.
В Хабаровском районе работы на дорогах также ведутся в селах: Сосновка (ул. Набережная), Осиновая Речка (ул. Амурская), Ильинка (ул. Даурская), Мирное (квартал Солнечный город). Всего в каре благодаря поддержке федерального центра в 2026 году в порядок приведут свыше 140 км дорог. Общий бюджет на ремонт составит более 6 млрд рублей.