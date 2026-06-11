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Хабаровским болельщикам предложили выбрать имя новому маскоту «СКА-Нефтяника»

На голосование выставили несколько вариантов.

Имя новому маскоту предложил выбрать своим болельщикам хабаровский хоккейный клуб «СКА-Нефтяник». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», назвать необходимо введенного персонажа-талисмана — внушительного медведя.

— Медведь — это символ Дальнего Востока, олицетворяющий мощь, храбрость и силу региона, — прокомментировали выбор нового маскота в ХК «СКА-Нефтяник».

Выбрать лучшее имя необходимо из семи вариантов: Мишка (Миша, Михалыч, Мишаня), Потапыч (Потап), Гоша (Гошка), Бруно, Буря (Буряк), Лапа, СкаНик (Сканни). Голосование проходит в канале клуба в национальном мессенджере МАХ.

Напомним, что в свое время народным голосованием было выбрано и имя известному сейчас талисману команды — кабану. Его назвали Жоркой в честь одного из первых игроков команды — Георгия Хрулькова. Номер 47 на свитере зверя также неслучайный — это год (1947) основания команды.