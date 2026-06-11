Хабаровским болельщикам предложили выбрать имя новому маскоту «СКА-Нефтяника»

Напомним, что в свое время народным голосованием было выбрано и имя известному сейчас талисману команды — кабану. Его назвали Жоркой в честь одного из первых игроков команды — Георгия Хрулькова. Номер 47 на свитере зверя также неслучайный — это год (1947) основания команды.