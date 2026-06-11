Экс-следователь Глушков: принадлежность палки Усольцевым можно установить

«Взяв у родителей или детей пропавших членов семьи ДНК на экспертизу, можно установить родство — или его отсутствие — с человеком, пользовавшимся вещью. Если пот человека попал между элементами палки, например, между резинками, он может оставаться там длительное время. Бывает, что информация сохраняется месяцами, а в редких случаях даже годами. Процентов 60−70, что эксперты смогут выделить ДНК спустя такое время», — объяснил Фёдор Глушков.