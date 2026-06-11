Экс-следователь Глушков: принадлежность палки Усольцевым можно установить

Бывший следователь Фёдор Глушков рассказал корреспонденту krsk.aif.ru о том, как можно проверить, принадлежала ли найденная в тайге палка для ходьбы Усольцевым.
Человек, использовавший предмет, с большой долей вероятности оставил на нём отпечатки пальцев, а также следы пота и клетки кожи.
С отпечатками не всё просто: если они отсутствуют в базе правоохранителей, то данные, снятые с палки для ходьбы, не будут иметь никакой ценности. Есть более действенный способ: определить владельца вещи по ДНК.
«Взяв у родителей или детей пропавших членов семьи ДНК на экспертизу, можно установить родство — или его отсутствие — с человеком, пользовавшимся вещью. Если пот человека попал между элементами палки, например, между резинками, он может оставаться там длительное время. Бывает, что информация сохраняется месяцами, а в редких случаях даже годами. Процентов 60−70, что эксперты смогут выделить ДНК спустя такое время», — объяснил Фёдор Глушков.
Напомним, часть палки для скандинавской ходьбы нашли на Кутурчинском Белогорье в ходе поисков пропавшей семьи, продолжавшихся с 4 по 9 июня. Пока это единственная зацепка, которая может внести ясность в дело Усольцевых.
«Поиски приостановлены. Результаты проведённых работ проанализируют, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путём обследования отдельных локальных участков местности. Расследование продолжается», — сообщила сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина.