Иран перекрыл Ормузский пролив 11 июня: что известно о новых атаках США по Тегерану

Напомним, что президент США Дональд Трамп после нанесения ударов заявил для Fox News: если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном, то Америка разбомбит Иран «к чертовой матери» в ночь на пятницу. Однако, по данным телеканала, вскоре после этого он пообещал прекратить бомбардировки — якобы по просьбе иранской стороны.