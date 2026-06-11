Эксперт Петухова назвала главные ошибки аллергиков в период цветения трав

Петухова отметила, что аллергикам справляться с жарой лучше другими методами — использовать дома воздухоочиститель, увлажнитель воздуха, кондиционер. При этом не открывать окна рекомендуется не только дома, но и на работе, в автомобиле и других местах. Кроме того, важно не забывать о ежедневной влажной уборке помещений, в которых находится аллергик.