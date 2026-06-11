Бывший апатрид Леонид Тен установил отцовство и вступил в брак в Омске

Букеты цветов, воздушные шары и счастливые новобрачные. Такую историю не придумали бы и в кино. Ровно год назад Леонид, человек с тяжелой судьбой и тяжелой формой рака, просил только об одном — облегчить его страдания и позаботиться о его мальчишках. Радовался, что для него нашли место в хосписе и Наташе станет немножко легче. Вот только бы увидеть еще, как Тема пойдет своими ножками и начнет говорить…
А сегодня Леня в самой лучшей своей рубашке выходит из ЗАГСА под руку с законной женой и благодарит всех, кто пришел ему на помощь.
— Спасибо за то, что вы дали мне надежду и веру! — говорит, слегка смущаясь, новоиспеченный супруг. — Я буду очень стараться для своей семьи. Я буду бороться, я вас не подведу.
В июне прошлого года корреспондента «РГ» привезла в село Троицкое онковолонтер Елена Ерзенкова. В старом доме на окраине без электричества умирал человек «без родины, паспорта и флага». 53-летний Леонид Тен не являлся гражданином ни одной страны и поэтому не имел права на медицинскую помощь. Как же так получилось? Леня родился в СССР, на территории Казахстана. Сразу после выпуска из детского дома уехал в Россию на поиски брата. Нашел его в Новосибирске и прожил с его семьей несколько лет. А после смерти родственника калымил на стройках, ходил в навигацию и снимал угол, где придется. До тех пор, пока не встретил свою Наталью из Омской области. Решил создать семью, но не смог выправить документы.
Через консульство Казахстана Тен получил свидетельство о рождении и справку о том, что гражданином этой республики он не является. Полиция установила его личность. Он отправил заявление в миграционную службу для получения квоты на вид на жительство в России. Но получил отказ. Без объяснения причин.
— Расстроился, конечно, — вспоминает Леонид. — А что я мог сделать? Смирился и стал жить без документов. Бедно, но счастливо. Мы с Наташей вообще никогда не ругаемся. Конечно, обидно было, что сыновья не носят мою фамилию. И еще на выборы не мог ходить и голосовать, хотя я считаю Россию своей родиной, говорю и думаю на русском языке. Но в целом отсутствие паспорта мне не особо-то и мешало.
До тех пор, пока в семью не пришла беда. На протяжении нескольких месяцев онковолонтеры фонда «Обнимая небо» вместе с социальными работниками пытались добиться лечения для своего подопечного — но безуспешно. А без документов апатрида отказывались принимать даже в частных клиниках. Болезнь стремительно прогрессировала. Из-за метастаз Леня уже с трудом говорил и ходил по стеночке. Больного увозили на скорой, откачивали и привозили обратно.
Но больше всего он переживал о том, как будет жить его Наташа с маленькими детьми, если останется одна. Ведь его сыновья не будут получать даже пенсии по потере кормильца.
«РГ» удалось подключить к решению проблемы прокуратуру, органы УФМС, региональный Минздрав, соцслужбы и страховщиков. Ситуацию взял под личный контроль прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Семью поставили на экстренный патронаж. В рекордные сроки в судебном порядке был установлен факт проживания Тена на территории России. Это позволило ему получить гражданство в упрощенном порядке и оперативно начать лечение.
У каждой истории есть год спустя. Сегодня гражданин России Леонид Тен перенес множество химий, лучевую терапию и сдаваться не собирается — продолжает лечение. Ему установили первую группу инвалидности и теперь он получает пенсию. Соцслужбы помогли семье оформить необходимые документы на дом, провели постоянное электричество, выделили деньги на топливо.
— Является ли ваше решение вступить в брак искренним, свободным и осознанным? — спрашивает регистратор.
— Да! — отвечают жених и невеста.
Они ждали этого момента долгие годы. И теперь у всей семьи наконец-то будет одна фамилия.
А какая свадьба без гостей и подарков? Все, кто не бросил попавшую в беду семью и делал все возможное, чтобы сегодняшний день наступил, пришли поздравить молодоженов.
Социальные работники из КЦСОН Омского района, наладившие быт и вытащившие семью из кризиса, вручают жениху и невесте золотые кольца, которыми брачующиеся сразу же и обмениваются.
Здоровья и удачи во всем желает Тенам руководитель омского филиала страховой компании Александр Комаров, благодаря которому впервые в Омской области человек без гражданства получил медицинский полис и право на медицинскую помощь.
«Смотришь на эту семью и понимаешь — чудеса бывают. Они случаются, когда мужчина решает защитить своих детей. Во что бы то ни стало. Даже ценой собственной жизни», — признается Наташа Налимова, основатель благотворительного фонда «Обнимая небо», где помогают онкобольным вне зависимости от гражданства.
— Леонид, когда мы с вами встретились впервые, и вы просили о паллиативной помощи… Могли ли подумать, что ровно через год будете стоять красивым женихом у ЗАГСа? — спрашивает Тена онковолонтер Елена Ерзенкова.
«Да, я знал! Я очень верил в то, что именно так все и будет!», — неожиданно для всех, но очень уверенно отвечает Леня.
Наверное, в этом и есть разгадка чудес, которые происходят в реальной жизни. Верить, бороться за свою мечту и не бояться просить помощи.