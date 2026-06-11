Бывший апатрид Леонид Тен установил отцовство и вступил в брак в Омске

В июне прошлого года корреспондента «РГ» привезла в село Троицкое онковолонтер Елена Ерзенкова. В старом доме на окраине без электричества умирал человек «без родины, паспорта и флага». 53-летний Леонид Тен не являлся гражданином ни одной страны и поэтому не имел права на медицинскую помощь. Как же так получилось? Леня родился в СССР, на территории Казахстана. Сразу после выпуска из детского дома уехал в Россию на поиски брата. Нашел его в Новосибирске и прожил с его семьей несколько лет. А после смерти родственника калымил на стройках, ходил в навигацию и снимал угол, где придется. До тех пор, пока не встретил свою Наталью из Омской области. Решил создать семью, но не смог выправить документы.