Омский юрист стал уполномоченным по правам человека в Москве

Андрей Мецлер родился в селе Могильно-Посельск Большереченского района Омской области и в 1998 году окончил юридический факультет ОмГУ. С 2017 года он руководит геронтологическим центром «Юго-Западный» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, а в 2024-м возглавил совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания. В состав Общественной палаты Москвы он вошёл в 2025 году.