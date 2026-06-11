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Омский юрист стал уполномоченным по правам человека в Москве

Андрей Мецлер сменил Татьяну Потяеву на посту столичного омбудсмена.

Источник: Om1 Омск

Московская городская дума официально избрала нового уполномоченного по правам человека — им стал Андрей Мецлер. Кандидатуру внёс мэр Москвы Сергей Собянин, и депутаты единогласно поддержали назначение.

Андрей Мецлер родился в селе Могильно-Посельск Большереченского района Омской области и в 1998 году окончил юридический факультет ОмГУ. С 2017 года он руководит геронтологическим центром «Юго-Западный» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, а в 2024-м возглавил совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания. В состав Общественной палаты Москвы он вошёл в 2025 году.

На посту омбудсмена Мецлер сменил Татьяну Потяеву, которая ушла в отставку в конце мая, но продолжит работу в столичной администрации в качестве советника мэра Москвы.

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