В СФ назвали инициативы, которые помогут должникам избежать банкротства

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят ряд инициатив, которые призваны помочь должникам выйти из сложной ситуации, минуя процедуры банкротства, рассказал в интервью РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
«Самый главный сейчас законопроект — о совершенствовании механизмов банкротства предприятий. Мы видим, что есть такие риски, особенно в некоторых регионах, с учетом высокой ключевой ставки и ограниченных возможностей привлечения денег на рынке. Эти риски не фатальные, не носят массовый характер, но все-таки повышаются. Поэтому вместо банкротных процедур, когда предприятие останавливается, люди идут на улицу, все станки заканчивают работу — этого мы не должны допускать — нужны реабилитационные процедуры», — сказал он.
Сенатор пояснил, что речь идет о так называемых процедурах санации — более мягких механизмах, когда государство стимулирует кредиторов договариваться, пролонгировать кредиты, реструктурировать долги, а при необходимости может даже входить в капитал компании.
«Это очень важно для экономики, очень важно для регионов, чтобы не высвобождались рабочие места, чтобы предприятия продолжали работать. Такой законопроект подготовлен сенаторами, он внесен в Государственную Думу. Сейчас ждем отзыв правительства и очень надеемся, что до конца весенней сессии и этого созыва Госдумы мы примем этот закон», — заявил Журавлев.
Еще одна инициатива законодателей, по его словам, направлена на защиту прав граждан — это закон о комплексном урегулировании задолженности.
«Сейчас человек, когда у него возникают какие-то проблемы с исполнением обязательств по кредиту — потребительскому, автомобильному, ипотечному, любому микрозайму — каждый раз идет к своему кредитору. Кто-то ему пошел навстречу, кто-то подал заявление на банкротство, кто-то готов реструктуризировать, кто-то нет. А будет комплексная система, когда все кредиторы будут выступать единым фронтом, и если человеку можно реструктуризировать, можно простить, можно сдвинуть вправо платежи, то и все другие должны подчиниться этому решению», — объяснил он.
По словам сенатора, закон позволит должнику избежать унизительной процедуры банкротства. «Хотя у нас она достаточно простая, но в целом неприятная и некоторым образом унизительная процедура. Потому что вроде как тебе прощают долги, но с другой стороны, накладываются ограничения на выезд, на прием на работу, запрет на новые кредиты и так далее», — пояснил он.