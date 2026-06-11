В СФ назвали инициативы, которые помогут должникам избежать банкротства

«Сейчас человек, когда у него возникают какие-то проблемы с исполнением обязательств по кредиту — потребительскому, автомобильному, ипотечному, любому микрозайму — каждый раз идет к своему кредитору. Кто-то ему пошел навстречу, кто-то подал заявление на банкротство, кто-то готов реструктуризировать, кто-то нет. А будет комплексная система, когда все кредиторы будут выступать единым фронтом, и если человеку можно реструктуризировать, можно простить, можно сдвинуть вправо платежи, то и все другие должны подчиниться этому решению», — объяснил он.