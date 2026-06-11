В Красноярске стартовал «Кубок Защитников Отечества»

В Красноярске стартовал межрегиональный «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции из регионов Сибирского федерального округа. В отборочных соревнованиях в Сибирском федеральном округе приняли участие более 1 400 ветеранов СВО. Участниками соревнований стали порядка 120 ветеранов СВО с тяжелыми ранениями из десяти регионов Сибирского федерального округа. В рамках турнира им предстоит продемонстрировать умения в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя. Также организованы состязания по спортивному метанию ножа и спорту слепых: пауэрлифтингу и настольному теннису (шоудауну). Наш турнир проходит накануне Дня России — праздника, который служит напоминанием о единстве народов нашей большой страны. В этом сила России и ее мощь. В этом ключевой фактор Победы, которая обязательно будет за нами! Каждый из участников этих соревнований мужественно отстаивал интересы страны на передовой. Ваши подвиги и жизненный пример — нравственный ориентир для молодежи. Спорт помогает вернуться к мирной жизни, восстановить физическую форму, сохранять выносливость, дисциплину и волю к победе — те качества, которые всегда были и остаются ключевыми для всех защитников Родины. Всем желаю успехов, здоровья и благополучия. Пусть Кубок на берегах Енисея станет площадкой для новых личных побед и укрепления дружбы между регионами Сибири, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Площадкой для проведения «Кубка Защитников Отечества» стал Сибирский федеральный университет, который является эффективным ресурсным центром поддержки участников и ветеранов спецоперации, а также членов их семей. Сибирский федеральный университет оказывает безвозмездную юридическую и психологическую помощь ветеранам СВО, консультативную поддержку тем, кто поступает в университет или получает новые профессиональные навыки, благотворительную помощь семьям участников боевых действий. «Кубок Защитников Отечества» в стенах СФУ — очередной шаг по адаптации и возвращению ветеранов к активной жизни, — прокомментировал исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев. В рамках соревнований состоятся традиционные паралимпийский урок и мастер-классы по адаптивным видам спорта от членов паралимпийских сборных команд России проекта «Мы вместе. Спорт». Для тренеров и специалистов будет организован круглый стол, посвященный вопросам вовлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение. Сегодня более 17 тысяч ветеранов специальной военной операции выбирают для себя различные виды спорта, 4 500 героев с инвалидностью на системной основе занимаются адаптивными видами спорта. Более 750 из них вошли в сборные команды субъектов федерации, а 70 защитников представлены в национальных сборных по адаптивным спортивным дисциплинам.