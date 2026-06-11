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Бывшая мэр из Луизианы получила три месяца тюрьмы за изнасилование подростка

В США бывшую женщину-мэра города Де-Риддер (штат Луизиана) приговорили к трем месяцам тюрьмы за совращение и изнасилование 16-летнего подростка, который оказался другом ее сына. Об этом во вторник, 9 июня, пишет New York Post.

В США бывшую женщину-мэра города Де-Риддер (штат Луизиана) приговорили к трем месяцам тюрьмы за совращение и изнасилование 16-летнего подростка, который оказался другом ее сына. Об этом во вторник, 9 июня, пишет New York Post.

40-летнюю Мисти Робертс арестовали в августе 2024 года. Как установило следствие, женщина устроила вечеринку у бассейна в честь дня рождения сына, выпивала с подростками в купальнике, флиртовала с одним из них, после чего увела школьника в дом и вступила с ним в половую связь на глазах у своих детей, которые видели происходящее через окно.

На суде Робертс признала вину и раскаялась, заявив, что власть вскружила ей голову и она будет сожалеть всю жизнь. Прокурор настаивал на 17 годах заключения, утверждая, что женщина не испытывает раскаяния, однако суд приговорил ее к 90 дням тюрьмы, двум пятилетним условным срокам, реабилитации и запрету на употребление алкоголя, говорится в сообщении.

В декабре в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и на протяжении нескольких месяцев насиловала их.

В Штатах также судят жительницу Нью-Мексико Кристал Лопес, которая обвиняется в том, что вовлекла 13-летнего подростка в употребление легких наркотиков и изнасиловала его.

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