Бывшая мэр из Луизианы получила три месяца тюрьмы за изнасилование подростка

40-летнюю Мисти Робертс арестовали в августе 2024 года. Как установило следствие, женщина устроила вечеринку у бассейна в честь дня рождения сына, выпивала с подростками в купальнике, флиртовала с одним из них, после чего увела школьника в дом и вступила с ним в половую связь на глазах у своих детей, которые видели происходящее через окно.