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В Красноярске водителя пикапа наказали за «бассейн» на колесах (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к административной ответственности водителя, который перевозил пассажиров в импровизированном бассейне, оборудованном в багажнике пикапа «Мазда».

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к административной ответственности водителя, который перевозил пассажиров в импровизированном бассейне, оборудованном в багажнике пикапа.

Случай произошел в прошлые выходные, когда пришла 30-градусная жара. Очевидцы заметили в центре города «Мазду», в кузове которой в воде катались четверо парней в одних трусах.

Видео опасных развлечений компании молодых людей завирусилось в сети и привлекло внимание полицейских, которые установили личность водителя пикапа. 19-летний красноярец рассказал, что загерметизировал полиэтиленовой пленкой багажное отделение, наполнил его водой и прокатил своих приятелей.

В отношении водителя составили восемь протоколов, в том числе за нарушение правил перевозки пассажиров.

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