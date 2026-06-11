«Метеор» до поселков Братского района и Иркутска может начать курсировать не раньше июля

Маршрут «Метеора» пролегает в том числе через несколько населенных пунктов Братского района. В некоторые из них в летнее время можно добраться только водным транспортом. Как правило, рейсы теплохода начинались с начала лета. В прошлом году — с середины июня. В этом году перевозка по социально значимому маршруту может задержаться на более длительный срок.
Это связано с экономической ситуацией в регионе. Значительное сокращение поступлений налогов в областной бюджет не позволяет своевременно и в полном объеме обеспечить исполнение всех обязательств. Приоритетами правительства Иркутской области всегда являются зарплаты бюджетникам, среди которых врачи, учителя, специалисты социальной сферы, социальные выплаты льготникам и помощь ветеранам и семьям участников специальной военной операции, — говорится в сообщении минтранса Приангарья.
Ожидается, что средства на субсидирование перевозок по маршруту «Иркутск — Братск» будут выделены после уточнения областного бюджета. Это должно произойти на сессии Законодательного собрания Приангарья 17 июня. В сообщении областного минтранса уточняется, что после увеличения объема средств на выполнение пассажирских перевозок будет объявлен отбор подрядчика. Все конкурсные процедуры планируют завершить к концу месяца, и уже в июле «Метеор» начнет курсировать.
Аналогичные проблемы с перевозками возникли в этом году на маршрутах водного транспорта «Мама — Бодайбо» и «Осетрово — Визирный». По этим маршрутам водный транспорт планируется также запустить в июле.