«Метеор» до поселков Братского района и Иркутска может начать курсировать не раньше июля

Маршрут «Метеора» пролегает в том числе через несколько населенных пунктов Братского района. В некоторые из них в летнее время можно добраться только водным транспортом. Как правило, рейсы теплохода начинались с начала лета. В прошлом году — с середины июня. В этом году перевозка по социально значимому маршруту может задержаться на более длительный срок.