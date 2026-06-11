Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Метеор» до поселков Братского района и Иркутска может начать курсировать не раньше июля

Теплоход «Метеор» может начать курсировать от Братска до Иркутска (и обратно) не раньше июля. Информация об этом опубликована на официальном канале минтранса Иркутской области в мессенджере «МАХ», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Маршрут «Метеора» пролегает в том числе через несколько населенных пунктов Братского района. В некоторые из них в летнее время можно добраться только водным транспортом. Как правило, рейсы теплохода начинались с начала лета. В прошлом году — с середины июня. В этом году перевозка по социально значимому маршруту может задержаться на более длительный срок.

Это связано с экономической ситуацией в регионе. Значительное сокращение поступлений налогов в областной бюджет не позволяет своевременно и в полном объеме обеспечить исполнение всех обязательств. Приоритетами правительства Иркутской области всегда являются зарплаты бюджетникам, среди которых врачи, учителя, специалисты социальной сферы, социальные выплаты льготникам и помощь ветеранам и семьям участников специальной военной операции, — говорится в сообщении минтранса Приангарья.

Ожидается, что средства на субсидирование перевозок по маршруту «Иркутск — Братск» будут выделены после уточнения областного бюджета. Это должно произойти на сессии Законодательного собрания Приангарья 17 июня. В сообщении областного минтранса уточняется, что после увеличения объема средств на выполнение пассажирских перевозок будет объявлен отбор подрядчика. Все конкурсные процедуры планируют завершить к концу месяца, и уже в июле «Метеор» начнет курсировать.

Аналогичные проблемы с перевозками возникли в этом году на маршрутах водного транспорта «Мама — Бодайбо» и «Осетрово — Визирный». По этим маршрутам водный транспорт планируется также запустить в июле.