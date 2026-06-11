«Узнать время рождения»: казахстанцы атаковали роддома из-за интереса к натальным картам

По данным телеканала, казахстанские роддома и больницы столкнулись с наплывом запросов от граждан, желающих узнать точное время своего рождения. Это связано с трендом на натальные карты. За последние две недели в облздрав Костанайской области поступило более 200 таких запросов.
Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Костанайской областной больницы Борис Аутенов отметил, что медработники вынуждены отвлекаться от своих обязанностей, чтобы искать и предоставлять запрашиваемую информацию. Архив хранится только 25 лет, после чего документы уничтожаются, поэтому узнать точное время рождения для тех, кому за 30, невозможно.
Любители астрологии активизировались после инструкции в соцсетях, где казахстанка поделилась, как подать запрос через e-Otinish. Один из пользователей отметил, что после пересчета времени результат натальной карты изменился. За последнюю неделю поступило 85 обращений, с начала ажиотажа — несколько сотен.
Руководитель отдела общественного здравоохранения управления Алия Бекенова заявила, что информация о времени рождения не влияет на медицинскую помощь, и призвала жителей с пониманием отнестись к ситуации, так как основная задача управления и медучреждений — сохранение жизни и здоровья населения.
Натальная карта — астрологический паспорт человека, составляемый с указанием расположения планет во время его рождения. Астрологи используют ее для предсказания событий в судьбе. Многие запрашивают время рождения из любопытства, но чаще родители обращаются к астрологам, чтобы лучше понять характер ребенка и раскрыть его способности.