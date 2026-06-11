«Узнать время рождения»: казахстанцы атаковали роддома из-за интереса к натальным картам

Натальная карта — астрологический паспорт человека, составляемый с указанием расположения планет во время его рождения. Астрологи используют ее для предсказания событий в судьбе. Многие запрашивают время рождения из любопытства, но чаще родители обращаются к астрологам, чтобы лучше понять характер ребенка и раскрыть его способности.