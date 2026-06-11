В Троицком начали ремонт тротуаров за 38 млн рублей

В селе Троицком стартовал ремонт пешеходных дорожек общей протяженностью почти 4 километра. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» президентского нацпроекта «Комфортная и безопасная среда для жизни». Новые тротуары появятся на улице Калинина — от пересечения с улицей Космической до Лесозаводской. И на улице 40 лет Победы — от Максима Пассара до Октябрьской. Стоимость работ — 38 млн рублей. По той же программе приведут в порядок пешеходные переходы возле школ. Дополнительно установят четыре новые автобусные остановки с посадочными карманами. Параллельно выделено 47 млн рублей на восстановление дорожного покрытия. В список вошли разбитые участки на семи улицах общей длиной 3,4 км. Подрядчики планируют завершить все работы до 1 сентября. Источник: администрация Нанайского муниципального района.