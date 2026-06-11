Во время встречи депутата Госдумы от Хабаровского края, руководителя реготделения Единой России Максима Иванова с юными боксерами было озвучено предложение о введении открытых тренировок для детей и молодежи с участием известных спортсменов. «Комсомольск — это настоящая кузница боксеров, которые прославляют не только город, но и Хабаровский край, и Россию. Мы видим, что залы полные, ребята любят спорт, хотят тренироваться и развиваться. Значит, нужно создавать условия, которые помогут продвигать спорт в массы и дадут детям возможность расти рядом с сильными примерами», — сказал Максим Иванов. Депутат также рассказал о запуске проекта «Активное лето».
Молодежь сможет потренироваться с известными спортсменами в Хабаровском крае
Во время встречи депутата Госдумы от Хабаровского края, руководителя реготделения Единой России Максима Иванова с юными боксерами было озвучено предложение о введении открытых тренировок для детей и молодежи с участием известных спортсменов. "Комсомольск — это настоящая кузница боксеров, которые прославляют не только город, но и Хабаровский край, и Россию. Мы видим, что залы полные, ребята.
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