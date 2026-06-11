Из квартиры хабаровчанки вынесли телевизор и микроволновку — злоумышленнику «помог» пожар

В квартире дома на Суворова начался пожар, дым начал подниматься вверх. Квартиру этажом выше никто не открыл, пожарным пришлось вскрыть дверь и снова опечатать после тушения. Ранее судимый за неуплату алиментов 31-летний мужчина сорвал печать и пробрался в квартиру. Мужчина забрал микроволновку и телевизор и сдал их в скупку за 4 тысячи рублей, которые потратил на себя. Полицейские изъяли бытовую технику и вернули пострадавшей. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.