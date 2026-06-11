В День России в центре Хабаровска изменится схема движения автобусов и троллейбусов

Изменения связаны с проведением всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на Комсомольской площади. Из-за этого 12 июня с 20:00 до 23:00 будет временно скорректирована схема движения автобусов маршрутов № 14, № 19 и № 82 и троллейбусов маршрутов № 1, № 4 и № 9 в центре Хабаровска. В частности, при движении в сторону Комсомольской площади они будут поворачивать с улицы Муравьева-Амурского направо на Комсомольскую улицу, спускаться на Амурский бульвар, а потом возвращаться обратно на улицу Муравьева-Амурского через улицу Калинина, после чего продолжат двигаться в сторону аэропорта. Регулировать движение всех видов транспорта в этом районе будут сотрудники ГАИ.