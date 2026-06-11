В России предложили изменить расчет доходов для семейной налоговой выплаты

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила рассчитывать нуждаемость для получения семейной налоговой выплаты исходя из фактически получаемого семьей дохода — после уплаты НДФЛ.
Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. Буцкая отметила, что в настоящее время право на получение «налогового кешбэка» возникает при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, при этом расчет ведется от дохода до вычета НДФЛ.
«Просим рассмотреть возможность внесения изменений в порядок расчета, предусматривающих учет дохода за вычетом НДФЛ», — сказано в документе.
В письме приводится сравнение, что банки при оценке платежеспособности по ипотеке учитывают доход именно после уплаты налогов, что, по мнению автора обращения, создает «двойной стандарт» в подходе государства и кредитных организаций.
Ежегодная семейная выплат введена в России с текущего года: семьи с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей, смогут вернуть себе часть уплаченного ими подоходного налога. Социальный фонд России уже начал принимать заявки на получение этой выплаты.