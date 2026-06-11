В России предложили изменить расчет доходов для семейной налоговой выплаты

Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. Буцкая отметила, что в настоящее время право на получение «налогового кешбэка» возникает при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, при этом расчет ведется от дохода до вычета НДФЛ.