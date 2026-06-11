USA Today: США уже проиграли ЧМ по футболу, показав себя «уродливой» нацией

Как она отметила, еще до начала чемпионата он был омрачен серией инцидентов с отказами во въезде в страну для участников и зрителей, а также расследованиями в связи с завышением цен на билеты. «Это станет наследием и позором этого чемпионата мира. Это уникальная выпадающая раз в поколение возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Соединенных Штатах, и принять радость, которую футбол приносит остальному миру, но вместо этого мы решили быть “уродливыми американцами”, — написала Армор.