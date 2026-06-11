Сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать инвалида, депутат Верховной рады Артём Дмитрук раскритиковал военкомов.
«Пытались украсть инвалида! Парень сам не ходит и не говорит! С детства с синдромом!», — написал он в Telegram.
Дмитрук отметил, что сотрудники ТЦК используют бронированные автомобили для «охоты на украинцев». При этом Вооружённые силы Украины жалуются, что на линии соприкосновения у украинских войск остались «прогнившие корыта», которым требуется постоянный ремонт.
«А ведь именно такие автомобили могли бы спасать жизни. Их можно использовать для эвакуации раненых, пострадавших и мирных жителей. Но эти автомобили используются для убийства мирных граждан», — говорится в публикации.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».