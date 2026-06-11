Под Волгоградом за 27 млн рублей подстрахуют посты весогабаритного контроля фур

Подрядчику придётся организовать круглосуточный мониторинг работы оборудования с автоматическим исправлением всех возникающих неисправностей, а также техобслуживание и поверку устройств и датчиков. Отдельно в техзадании прописана организация тестовых проездов контрольных автомобилей каждые 15 дней для подтверждения корректности измерений.