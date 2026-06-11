Общественники просят ускорить блокировку сайтов по продаже табака

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, запрещающий онлайн-продажу табака, кальянов и других приборов для курения. Полномочия по блокировке таких ресурсов возложены на Росалкотабакконтроль, однако ведомство не может ими воспользоваться: нет нормативно-правового акта с критериями, по которым можно заблокировать такие сайты. На данный момент организация обнаружила порядка 200 интернет-ресурсов, предлагающих купить табачную продукцию онлайн.