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Общественники просят ускорить блокировку сайтов по продаже табака

Полномочия по блокировке таких ресурсов возложены на Росалкотабакконтроль, однако ведомство не может ими воспользоваться, так как нет нормативно-правового акта с критериями, по которым можно заблокировать такие сайты.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» попросило вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко ускорить принятие нормативно-правового акта для внесудебной блокировки интернет-ресурсов, продающих табачную продукцию. Это следует из письма организации, которое есть в распоряжении ТАСС.

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, запрещающий онлайн-продажу табака, кальянов и других приборов для курения. Полномочия по блокировке таких ресурсов возложены на Росалкотабакконтроль, однако ведомство не может ими воспользоваться: нет нормативно-правового акта с критериями, по которым можно заблокировать такие сайты. На данный момент организация обнаружила порядка 200 интернет-ресурсов, предлагающих купить табачную продукцию онлайн.

«Просим вас рассмотреть возможность поручить ответственным федеральным органам исполнительной власти ускорить процедуру согласования и принятия нормативного правового акта, необходимого для практической реализации механизма внесудебной блокировки интернет-ресурсов, осуществляющих дистанционную продажу табачной и никотинсодержащей продукции», — говорится в письме.

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