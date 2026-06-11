В Омске утвердили проект кампуса «Элемент 55» в «Зелёной реке»

На заседании Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Омской области, которое провёл Виталий Хоценко, одобрили ключевые решения по проекту межвузовского студенческого кампуса «Элемент 55».
Концепцию объекта представил Градостроительный институт «Мирпроект». Для размещения кампуса выбрали участок в микрорайоне «Зелёная река» — на пересечении улиц Волгоградской и Кондратюка. При выборе площадки эксперты учитывали развитую инженерную инфраструктуру, отсутствие градостроительных ограничений и перспективы развития левобережной части Омска.
Архитектурная композиция будет выстроена вокруг учебно-лабораторного корпуса и общественных пространств, которые объединят образовательную, научную и студенческую среду. В проекте особое внимание уделили комфортной пешеходной зоне, озеленению, спортивным площадкам и велосипедной инфраструктуре.
Общая площадь объектов превысит 100 тысяч квадратных метров. В состав кампуса войдут гостиничные корпуса, технопарк, учебно-лабораторный комплекс и физкультурно-оздоровительный центр.
В проекте примут участие семь вузов и три научные организации региона. Ключевые направления специализации кампуса: космическое и интеллектуальное машиностроение, химбиотехнологии и биофортификация продукции агропромышленного комплекса. Также уже определены индустриальные партнёры, проработаны финансовая модель, система управления и механизмы работы объекта.
Омская область подала проект «Элемент 55» на федеральный конкурсный отбор. Реализовать его планируют в формате концессионного соглашения — потенциальный концессионер уже известен.