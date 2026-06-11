В Омске утвердили проект кампуса «Элемент 55» в «Зелёной реке»

В проекте примут участие семь вузов и три научные организации региона. Ключевые направления специализации кампуса: космическое и интеллектуальное машиностроение, химбиотехнологии и биофортификация продукции агропромышленного комплекса. Также уже определены индустриальные партнёры, проработаны финансовая модель, система управления и механизмы работы объекта.