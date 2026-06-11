На рынке в Красноярске обнаружили опасное мясо

На рынке «Енисейский привоз» специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при продаже мяса. Баранина, говядина и бараньи почки реализовывались без обязательной ветеринарной экспертизы и подтверждающих безопасность документов. Кроме того, говядина хранилась прямо на полу на картоне.