На рынке в Красноярске обнаружили опасное мясо

В Красноярске изъяли и уничтожили более 28 кг мяса без документов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
На рынке «Енисейский привоз» специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при продаже мяса. Баранина, говядина и бараньи почки реализовывались без обязательной ветеринарной экспертизы и подтверждающих безопасность документов. Кроме того, говядина хранилась прямо на полу на картоне.
Из оборота изъято 28,3 кг продукции, которую уничтожили под контролем ветеринаров. Предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в прокуратуру.
Ранее сообщалось об изъятии 150 га заброшенных сельхозземель в Красноярском крае.