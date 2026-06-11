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Марочко заявил о наступлении ВС РФ на запад от Старого Каравана в ДНР

Российские военные наступают на запад от Старого Каравана в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение идёт несмотря на серьёзное сопротивление Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые применяют на этом участке роботизированные комплексы и дроны.

Источник: Life.ru

«Наши военнослужащие постепенно продвигаются в западном направлении от Старого Каравана, несмотря на то, что украинские боевики ведут серьёзное сопротивление на данном участке. Противник здесь использует в большом количестве роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому наши военнослужащие сосредоточены на том, чтобы выявлять и уничтожать огневые средства противника, для того, чтобы можно было более-менее безопасно продвигаться дальше и освобождать территорию ДНР», — сообщил Марочко.

Ранее ТАСС сообщал, что подразделения ВСУ вышли из Старого Каравана на Краснолиманском участке, село перешло в серую зону. По словам Марочко, украинские боевики оттянули силы и средства из Старого Каравана на запасные позиции в Ольховские леса и сейчас очень активно действуют дронами на данном участке.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Российский лидер подчеркнул, что именно так сейчас выглядит реальная картина, и призвал обращать на это внимание в первую очередь. Наступательные действия, по его словам, ведутся по всему фронту.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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