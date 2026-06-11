В Хабаровске 12 июня перестроят движение транспорта из-за фестиваля

Маршруты автобусов № 14, 19, 82 и троллейбусов № 1, 4, 9, следующие в направлении Комсомольской площади, будут направлены с улицы Муравьёва Амурского с правым поворотом на улицу Комсомольскую. Далее транспорт проследует по Амурскому бульвару, улице Калинина, после чего — с левым поворотом на улицу Муравьёва Амурского, а затем продолжит движение по обычной схеме.