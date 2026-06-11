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В Хабаровске 12 июня перестроят движение транспорта из-за фестиваля

Регулирование движения в районе мероприятия возложено на сотрудников ДПС ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

12 июня 2026 года с 20:00 до 23:00 в связи с проведением Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на Комсомольской площади изменится схема движения муниципальных маршрутов, сообщает Администрация города Хабаровск. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Маршруты автобусов № 14, 19, 82 и троллейбусов № 1, 4, 9, следующие в направлении Комсомольской площади, будут направлены с улицы Муравьёва Амурского с правым поворотом на улицу Комсомольскую. Далее транспорт проследует по Амурскому бульвару, улице Калинина, после чего — с левым поворотом на улицу Муравьёва Амурского, а затем продолжит движение по обычной схеме.

Регулирование движения в районе мероприятия возложено на сотрудников ДПС ГАИ. Горожанам и гостям Хабаровска следует учитывать временные изменения при планировании вечерних поездок 12 июня.

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