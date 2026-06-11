Пошлина для мигрантов при оформлении российского паспорта вырастет в 12 раз

Размер пошлины при оформлении российского гражданства и выхода из него для мигрантов вырастет с 4200 до 50 тысяч рублей, а вида на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей. Пакет законов о повышении ряда пошлин для иностранных граждан Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 10 июня. Органы внутренних дел тратят значительные ресурсы на проверки и ведение баз данных, поэтому повышенные пошлины должны покрыть часть этих расходов. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
Короткое «окно» по старым тарифам.
Согласно документу, при оформлении российского гражданства размер пошлины возрастет в 12 раз, а стоимость оформления разрешения на временное проживание (РВП) увеличится в восемь раз — с 1900 до 15 тысяч рублей. Пошлина для мигрантов за оформление вида на жительство вырастет в пять раз, составив 30 тысяч рублей вместо нынешних шести тысяч.
Трудовых мигрантов обяжут платить за неработающих членов семьи.
Однократная виза подорожает с 1200 до двух тысяч рублей, многократная — с 1920 до шести тысяч рублей. Стоимость приглашения на въезд иностранца составит восемь тысяч рублей за каждого, что превышает действующий размер в 960 рублей. Для работодателей разрешение на привлечение иностранного работника будет стоить 15 тысяч рублей вместо нынешних 12 тысяч.
Разрешение на работу для иностранца подорожает до пяти тысяч рублей, в то время как сейчас — 4200 рублей. Кроме того, закон вводит новую госпошлину в размере пяти тысяч рублей за выдачу дубликата РВП в случае утраты, порчи или хищения документа, а также при замене удостоверения личности.
Документ должен вступить в силу в июле 2026 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования, чтобы у людей с уже начатыми процедурами осталось короткое «окно» по прежним тарифам.
Надо приглашать в страну тех, кто состоялся, может себя реализовать в интересах Российской Федерации, а это значит, у них есть возможность оплатить высокие пошлины, которые вырастут до 12 раз, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Не исключено, что в будущем вновь будем к ним возвращаться, потому что правильно, чтобы миграционная политика, с одной стороны, позволяла привлечь трудовые ресурсы и это добавит нашей экономике, а с другой стороны, важно, чтобы приезжали те, кто уважает наши законы, чтит традиции, знает язык», — сказал спикер.
Исключить коррупцию.
Органы внутренних дел тратят значительные ресурсы на проверки, ведение баз данных и решения по разрешительным документам, и пошлина призвана покрыть часть этих расходов, пояснил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, бюджетный эффект от этой инициативы подсчитан заранее.
На стройках намерены ужесточить контроль над рабочими-мигрантами.
«Со второй половины 2026 года казна рассчитывает получить около 7,9 миллиарда рублей, а с 2027 года уже порядка 15,8 миллиарда ежегодно. От платы за прием в гражданство освобождают участников госпрограммы переселения, а также иностранцев с годовым контрактом о военной службе в период специальной военной операции и членов их семей», — сообщил депутат.
Миграционные процедуры в РФ часто сопровождались неопределенностью в том, сколько платить, где платить и когда платить, напомнил зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, особенно остро этот вопрос стоял для иностранных граждан, которые получали патент или вид на жительство.
«Закон наводит полный порядок в этой части. Мы четко прописываем все ставки — от загранпаспортов до патентов, убирая возможность двойного толкования. Принципиально важное новшество — возможность уплаты пошлин через МФЦ и “Госуслуги”. Человек больше не обязан нести наличные в банк, стоять в очереди, брать справку об оплате и потом бежать с ней в миграционную службу. Оплатил онлайн — система сама видит факт платежа», — объяснил парламентарий.
Депутат уточнил, что это исключает коррупционную составляющую, когда «помощники» предлагали услуги по ускоренной оплате за дополнительное вознаграждение. Также внесли коррективы в процесс возврата переплаты. Раньше, если иностранец ошибся на одну копейку или оплатил не ту услугу, вернуть деньги было целой проблемой, иногда занимавшей месяцы. Теперь процедура понятна и сжата по срокам.