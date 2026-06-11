Пошлина для мигрантов при оформлении российского паспорта вырастет в 12 раз

Размер пошлины при оформлении российского гражданства и выхода из него для мигрантов вырастет с 4200 до 50 тысяч рублей, а вида на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей. Пакет законов о повышении ряда пошлин для иностранных граждан Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 10 июня. Органы внутренних дел тратят значительные ресурсы на проверки и ведение баз данных, поэтому повышенные пошлины должны покрыть часть этих расходов. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).