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Комсомольск-на-Амуре массово озеленил сквер у стелы Трудовой доблести

Горожане высадили более тысячи деревьев, кустарников и цветов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольск-на-Амуре готовится к двойному празднику — Дню России и Дню города — с особой зеленой щедростью. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в преддверии торжеств более 500 горожан высадили свыше тысячи деревьев и кустарников в новом сквере у стелы «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести».

Гортензии, калина, клен, пузыреплодник, амурская сирень, чубушник, кизильник, ели и цветы — ассортимент впечатляет. К озеленению присоединились коллективы больше чем двух десятков предприятий: градообразующие заводы, ресурсники, коммунальщики, депутаты, ветераны СВО, студенты, общественники и бизнес.

Проект сквера разработали местные ландшафтные дизайнеры. Но главное, по словам мэра Комсомольска Дмитрия Заплутаева, не только красота.

— Это не просто благоустройство, а дань уважения памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны защитил страну от фашизма. Пусть стела, сквер и высаженные деревья напоминают новым поколениям комсомольчан о подвиге дедов и прадедов, ковавших победу в тылу, — подчеркнул Дмитрий Заплутаев.

Напомним, почетное звание «Город Трудовой доблести» Комсомольску-на-Амуре присвоил президент России в 2021 году. Стела открылась в прошлом году, и сейчас здесь поэтапно продолжается благоустройство. Нынешняя акция — один из самых массовых этапов озеленения.