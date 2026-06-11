Комсомольск-на-Амуре массово озеленил сквер у стелы Трудовой доблести

Комсомольск-на-Амуре готовится к двойному празднику — Дню России и Дню города — с особой зеленой щедростью. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в преддверии торжеств более 500 горожан высадили свыше тысячи деревьев и кустарников в новом сквере у стелы «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести».
Гортензии, калина, клен, пузыреплодник, амурская сирень, чубушник, кизильник, ели и цветы — ассортимент впечатляет. К озеленению присоединились коллективы больше чем двух десятков предприятий: градообразующие заводы, ресурсники, коммунальщики, депутаты, ветераны СВО, студенты, общественники и бизнес.
Проект сквера разработали местные ландшафтные дизайнеры. Но главное, по словам мэра Комсомольска Дмитрия Заплутаева, не только красота.
— Это не просто благоустройство, а дань уважения памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны защитил страну от фашизма. Пусть стела, сквер и высаженные деревья напоминают новым поколениям комсомольчан о подвиге дедов и прадедов, ковавших победу в тылу, — подчеркнул Дмитрий Заплутаев.
Напомним, почетное звание «Город Трудовой доблести» Комсомольску-на-Амуре присвоил президент России в 2021 году. Стела открылась в прошлом году, и сейчас здесь поэтапно продолжается благоустройство. Нынешняя акция — один из самых массовых этапов озеленения.