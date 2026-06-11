Комсомольск-на-Амуре массово озеленил сквер у стелы Трудовой доблести

— Это не просто благоустройство, а дань уважения памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны защитил страну от фашизма. Пусть стела, сквер и высаженные деревья напоминают новым поколениям комсомольчан о подвиге дедов и прадедов, ковавших победу в тылу, — подчеркнул Дмитрий Заплутаев.